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Лига чемпионов

Сабитов: «Зениту» не хватило домашней наглости и времени, чтобы отыграться» эксклюзив

21 Октября 2021 • 10:23 Комментировать (1)

Бывший главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от «Ювентуса» (0:1) на групповом этапе Лиги чемпионов.

- «Зенит» сыграл очень хорошо. Можно сделать большой комплимент в адрес Семака, который грамотно выстроил оборонительные действия. Питерцы здорово действовали в защите, не давая «Ювентусу» легко распоряжаться мячом в атаке, и сами старались использовать быстрые контратаки, что получалось достаточно неплохо.

Меня пропустила парадоксальная мысль, что «Зенит» пропустил слишком поздно, и ему просто не хватило времени, чтобы отыграться. Ведь на последних минутах при счёте 0:1 питерцы включили форсаж, и у них открылось второе дыхание. А по реакции «Ювентуса» на гол и победу было видно, что они выиграли у соперника, с которым считались.

Замена не очень активного Дзюбы на Азмуна была абсолютно правильной. Хорошо играл в качестве правого латераля Караваев. Понравился и Крицюк, в пропущенном голе он не виноват. Цепко действовал в отборе Барриос. Этот матч можно занести «Зениту» в актив. Несмотря на поражение, была продемонстрирована хорошая игра.

Но, наверное, не хватило спортивной наглости дома при своих болельщиках. Концовка показала, что у «Зенита» оставались силы, и он мог активно заиграть в атаке гораздо раньше. Ясно, что команда боялась рисковать и пропустить, понимая, что ничья с «Ювентусом» будет хорошим результатом, но если бы питерцы думали о победе, то могли бы и выиграть.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Лига Чемпионов Равиль Сабитов
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