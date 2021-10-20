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Лига чемпионов

«Бавария» устроила разгром и «Бенфике»

20 Октября 2021 • 23:56 Комментировать (3)
Бенфика
0:4
Бавария
окончен

«Бавария» продолжает деклассировать всех соперников по группе Лиги чемпионов. Мюнхенцы гостили у «Бенфики» и до 70-й минуты не могли воплотить свой перевес в голы. А потом понеслась. Дубль Лероя Сане, мяч Роберта Левандовски и автогол Эвертона Соареса сделали счет 4:0.

«Бавария» после разгрома очередного соперника лидирует с разницей мячей 12:0. «Бенфика» третья (4 очка).

Протокол игры  
Бенфика 0:4 Бавария
    70' Сане Лерой (0:1)
    80' Эвертон Соарес (0:2)
    82' Левандовски Роберт (0:3)
    85' Сане Лерой (0:4)
Влаходимос Одиссей Лукас VI Отаменди Николас   45' Вертонген Ян Алмейда Андре   40' (Гонсалвеш Диогу (   40') Мариу Жоау   51'   81' (Адель Таарабт (   81') Вайгль Юлиан Гримальдо Алехандро Силва Рафа   81' (Рамуш Гонсалу (   81') Яремчук Роман   76' (Эвертон Соарес (   76') Нуньес Дарвин   81' (Пицци Луиш (   81')
Запасные: Мейте Суалихо Ферру Родригес Фелипе II Бернарду Паулу Радоньич Неманья Жилберто Жуниор Лейте Элтон
Нойер Мануэль Павар Бенжамен   66' (Гнабри Серж (   66') Зюле Никлас Юпамекано Део   56' Эрнандес Люка   59'   86' (Ричардс Омар (   86') Забитцер Марсель   86' (Мусиала Джамал (   86') Киммих Йозуа Сане Лерой Мюллер Томас   77' (Станишич Йосип (   77') Коман Кингсли   86' (Толиссо Корентен (   86') Левандовски Роберт
Запасные: Ньянзу Танги Рока Марк Фрюхтль Кристиан Чупо-Мотинг Эрик Сарр Буна
20 октября. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
779
21 Октября 2021 в 00:16
Долго запрягали.
ARTUR
21 Октября 2021 в 00:05
Спасибо Баварии..
CELTIC FROST
20 Октября 2021 в 23:59
Бавария в этой группе - космос. клуб с другой планеты.
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окончен Барселона 1:0 Динамо Киев
окончен Ред Булл Зальцбург 3:1 Вольфсбург
окончен Янг Бойз 1:4 Вильярреал
окончен Челси 4:0 Мальмё
окончен Бенфика 0:4 Бавария
окончен Лилль 0:0 Севилья
окончен Манчестер Юнайтед 3:2 Аталанта
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