«Бавария» устроила разгром и «Бенфике»

«Бавария» продолжает деклассировать всех соперников по группе Лиги чемпионов. Мюнхенцы гостили у «Бенфики» и до 70-й минуты не могли воплотить свой перевес в голы. А потом понеслась. Дубль Лероя Сане, мяч Роберта Левандовски и автогол Эвертона Соареса сделали счет 4:0.

«Бавария» после разгрома очередного соперника лидирует с разницей мячей 12:0. «Бенфика» третья (4 очка).