«Бавария» устроила разгром и «Бенфике»

«Бавария» продолжает деклассировать всех соперников по группе Лиги чемпионов. Мюнхенцы гостили у «Бенфики» и до 70-й минуты не могли воплотить свой перевес в голы. А потом понеслась. Дубль Лероя Сане, мяч Роберта Левандовски и автогол Эвертона Соареса сделали счет 4:0.
«Бавария» после разгрома очередного соперника лидирует с разницей мячей 12:0. «Бенфика» третья (4 очка).
Протокол игры
|70' Сане Лерой (0:1)
|80' Эвертон Соарес (0:2)
|82' Левандовски Роберт (0:3)
|85' Сане Лерой (0:4)
Влаходимос Одиссей • Лукас VI • Отаменди Николас • 45'Вертонген Ян • Алмейда Андре 40' ( Гонсалвеш Диогу ( 40') • Мариу Жоау 51' 81' ( Адель Таарабт ( 81') • Вайгль Юлиан • Гримальдо Алехандро • Силва Рафа 81' ( Рамуш Гонсалу ( 81') • Яремчук Роман 76' ( Эвертон Соарес ( 76') • Нуньес Дарвин 81' ( Пицци Луиш ( 81')
Запасные: Мейте Суалихо • Ферру • Родригес Фелипе II • Бернарду Паулу • Радоньич Неманья • Жилберто Жуниор • Лейте Элтон
Нойер Мануэль • Павар Бенжамен 66' ( Гнабри Серж ( 66') • Зюле Никлас • Юпамекано Део • 56'Эрнандес Люка 59' 86' ( Ричардс Омар ( 86') • Забитцер Марсель 86' ( Мусиала Джамал ( 86') • Киммих Йозуа • Сане Лерой • Мюллер Томас 77' ( Станишич Йосип ( 77') • Коман Кингсли 86' ( Толиссо Корентен ( 86') • Левандовски Роберт
Запасные: Ньянзу Танги • Рока Марк • Фрюхтль Кристиан • Чупо-Мотинг Эрик • Сарр Буна
20 октября. Стадион "Эштадиу да Луш".