Бывший главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал минимальное поражение киевского «Динамо» в гостевом матче Лиги чемпионов от «Барселоны» (0:1).

- В первом тайм «Барселона» хорошо атаковала и создавала моменты, а динамовцы пропустили нелепый гол, когда не перестроились после углового во время подачи с другого фланга. Четыре игрока каталонцев оказались против двух игроков киевлян, и Пике, конечно, имел преимущество в том моменте.

Но в целом киевляне играли очень мастеровито и организованно, своевременно перестраивались на поле. И это притом, что у «Динамо» в старте вышли шесть игроков не старше 23 лет, только два легионера. Луческу сделал правильные выводы после крупного поражения от «Баварии». Насчёт того, что «Динамо» мало атаковало на «Камп Ноу»: оно не имело особых возможностей в нападении. Команда была максимально сконцентрированной на обороне.