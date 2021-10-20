«Ред Булл Зальцбург» упрочил лидерство, обыграв «Вольфсбург»

В самой ровной группе Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» принимал «Вольфсбург». Австрийцы выглядели острее противника и реализовали три момента. Карим Адейеми забил на третьей минуте, но Лукас Нмеча быстро счет сравнял. После перерыва Ноа Окафор оформил дубль и принес «Ред Буллу» победу со счетом 3:1. Австрийцы практически гарантировали себе евровесну, набрав 7 очков, у соперника всего два балла.