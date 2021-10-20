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Лига чемпионов

«Ред Булл Зальцбург» упрочил лидерство, обыграв «Вольфсбург»

20 Октября 2021 • 21:40 Комментировать
Ред Булл Зальцбург
3:1
Вольфсбург
окончен

В самой ровной группе Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» принимал «Вольфсбург». Австрийцы выглядели острее противника и реализовали три момента. Карим Адейеми забил на третьей минуте, но Лукас Нмеча быстро счет сравнял. После перерыва Ноа Окафор оформил дубль и принес «Ред Буллу» победу со счетом 3:1. Австрийцы практически гарантировали себе евровесну, набрав 7 очков, у соперника всего два балла.

Протокол игры  
Ред Булл Зальцбург 3:1 Вольфсбург
(1:0) Адейеми Карим 3'    
    15' Нмеча Лукас (1:1)
(2:1) Окафор Ноа 65'    
(3:1) Окафор Ноа 77'    
Кён Филипп Кристенсен Расмус Онгене Жером Вебер Максимилиан   72' (Бернардо Фернандес (   72') Ульмер Андреас   86' (Гиндо Дауда (   86') Шушич Лука Камара Мохамед VII   19'   66' (Капальдо Николас (   66'   87') Зайвальд Николас Ааронсон Бренден Окафор Ноа   87' (Шимич Роко (   87') Адейеми Карим   86' (Адаму Чуквубике (   86')
Запасные: Людевиг Килиан Дьямбу Мамади Кьергаард Мауриц Мантл Нико Око Брайан Вальке Александр Бернед Антуан
Кастельс Коэн Мбабу Кевин   47' Лакруа Максанс Брукс Джон Руссийон Жером   70' (Нмеча Феликс (   70') Вранкс Астер Арнольд Максимилиан   84' Баку Ридле   70' (Отавио Пауло (   70') Лукебакио Доди Штеффен Ренато Нмеча Лукас
Запасные: Гинчек Даниэль Перван Павао Филипп Максимилиан Клингер Никлас Борнаув Себастьян Ван де Вен Микки
20 октября. Стадион "Ред Булл Арена".

 

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Вольфсбург Ред Булл Зальцбург
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20.10  22:00 Челси ... Мальмё 1.19 7.2 16
20.10  22:00 Бенфика ... Бавария 5.6 4.5 1.56
20.10  22:00 Лилль ... Севилья 3.05 3.35 2.44
20.10  22:00 Манчестер Юнайтед ... Аталанта 1.77 4.2 4.2
20.10  22:00 Зенит ... Ювентус 4.4 3.75 1.84
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