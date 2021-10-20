«Ред Булл Зальцбург» упрочил лидерство, обыграв «Вольфсбург»

В самой ровной группе Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» принимал «Вольфсбург». Австрийцы выглядели острее противника и реализовали три момента. Карим Адейеми забил на третьей минуте, но Лукас Нмеча быстро счет сравнял. После перерыва Ноа Окафор оформил дубль и принес «Ред Буллу» победу со счетом 3:1. Австрийцы практически гарантировали себе евровесну, набрав 7 очков, у соперника всего два балла.
Протокол игры
|(1:0) Адейеми Карим 3'
|15' Нмеча Лукас (1:1)
|(2:1) Окафор Ноа 65'
|(3:1) Окафор Ноа 77'
Кён Филипп • Кристенсен Расмус • Онгене Жером • Вебер Максимилиан 72' ( Бернардо Фернандес ( 72') • Ульмер Андреас 86' ( Гиндо Дауда ( 86') • Шушич Лука • Камара Мохамед VII 19' 66' ( Капальдо Николас ( 66' ) • 87'Зайвальд Николас • Ааронсон Бренден • Окафор Ноа 87' ( Шимич Роко ( 87') • Адейеми Карим 86' ( Адаму Чуквубике ( 86')
Запасные: Людевиг Килиан • Дьямбу Мамади • Кьергаард Мауриц • Мантл Нико • Око Брайан • Вальке Александр • Бернед Антуан
Кастельс Коэн • Мбабу Кевин • 47'Лакруа Максанс • Брукс Джон • Руссийон Жером 70' ( Нмеча Феликс ( 70') • Вранкс Астер • Арнольд Максимилиан • 84'Баку Ридле 70' ( Отавио Пауло ( 70') • Лукебакио Доди • Штеффен Ренато • Нмеча Лукас
Запасные: Гинчек Даниэль • Перван Павао • Филипп Максимилиан • Клингер Никлас • Борнаув Себастьян • Ван де Вен Микки
20 октября. Стадион "Ред Булл Арена".