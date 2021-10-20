Бывший главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч третьего тура Лиги чемпионов «Интер» – «Шериф» (3:1).

- «Интер» с первых минут поднял высокий темп. Ему было некуда отступать, его игроки вышли на поле с большим настроем. Голы Джеко и де Врея на стандартах – это наверняка домашние заготовки. При счёте 3:1 «Шериф» уже остановился, а миланский клуб показывал раскрепощённый открытый футбол. Но надо отдать должное гостям, которые смотрелись до этого весьма достойно.

«Шериф» хорошо подготовлен в тактическом и физическом плане. Он не выстраивал никакой автобус с первых минут, он применял верхний прессинг. Тираспольцы тоже атаковали большими силами, находясь по шесть-семь человек на чужой половине поля. Мне понравился Бруно – быстрый и техничный парень, своевременно принимающий решения на поле. Именно он заработал штрафной, который блестяще исполнил Тилль, забив гол.

В первом туре у «Шерифа» в матче с «Шахтёром» было постсоветское дерби, такие матчи всегда принципиальны. Во втором туре против «Реала» удача была полностью на стороне команды Вернидуба, плюс мадридцы недооценили соперника, хотя, конечно, никто в этом не признается. «Шериф» демонстрирует современный футбол, смелый и агрессивный. У него хорошие шансы пройти в плей-офф еврокубков.