Тренер «Шерифа»: Горжусь командой

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб отреагировал на результат поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером».

Клуб из Тирасполя уступил в Италии 1:3, потерпев первое поражение в текущем розыгрыше турнира.

Вернидуб похвалил своих подопечных, отметив их желание и характер.

«Благодарен своим ребятам за игру и самоотдачу — они сражались до конца. У нас есть ответная игра в Тирасполе, будем готовиться.

Мы не только оборонялись, но и хорошо делали переходы из обороны в атаку. Я очень горжусь своими футболистами», — цитирует Вернидуба Sport24.