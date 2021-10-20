Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 237 Комментарии
Лига чемпионов

Джеко: Мы были злые. Главное — победа

20 Октября 2021 • 00:29 Комментировать
Интер Милан
3:1
Шериф
окончен

Форвард «Интера» Эдин Джеко поделился впечатлениями от победы в поединке 3-го тура Лиги чемпионов с «Шерифом». Миланский клуб победил со счётом 3:1.

«Мы были злые, потому что заслуживали гораздо большего в Риме. Важно было выиграть, имея в активе лишь одно очко в двух матчах. Теперь мы вернулись в борьбу в этой группе. Красивый гол? Иногда получается и такое. Но главное — победа», — цитирует Джеко в «Твиттере» журналист Даниеле Мари.

Сам Джеко отличился на 34-й минуте. Артуро Видаль головой сбросил мяч одноклубнику и босниец с лёта пробил в противоход голкиперу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Бешикташ 1:4 Спортинг Л
окончен Брюгге 1:5 Манчестер Сити
окончен Шахтёр Донецк 0:5 Реал Мадрид
окончен ПСЖ 3:2 РБ Лейпциг
окончен Аякс 4:0 Боруссия Д
окончен Порту 1:0 Милан
окончен Интер Милан 3:1 Шериф
окончен Атлетико М 2:3 Ливерпуль
20.10  19:45 Барселона ... Динамо Киев 1.25 6.6 12
20.10  19:45 Ред Булл Зальцбург ... Вольфсбург 2.28 3.9 2.9
20.10  22:00 Янг Бойз ... Вильярреал 2.95 3.7 2.33
20.10  22:00 Челси ... Мальмё 1.19 7.2 16
20.10  22:00 Бенфика ... Бавария 5.6 4.5 1.56
20.10  22:00 Лилль ... Севилья 3.05 3.35 2.44
20.10  22:00 Манчестер Юнайтед ... Аталанта 1.77 4.2 4.2
20.10  22:00 Зенит ... Ювентус 4.4 3.75 1.84
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Октября
01:10 · Лига чемпионов
Бензема: Не могу сказать, что матч с «Шахтёром» был лёгкой прогулкой
01:09 · Лига чемпионов
Сабитов: «Шериф» играет современно, у него хорошие шансы на плей-офф» эксклюзив
01:04 · Лига чемпионов
Соломон - про поражение 0:5 от «Реала»: Не знаю, как так вышло
00:57 · Лига чемпионов
Тренер «Шерифа»: Горжусь командой
00:56 · Лига чемпионов
Как «Шахтёр» пропустил 5 мячей от «Реала» - видео видео
00:50 · Лига чемпионов
Пиоли пожаловался, что победный гол «Порту» был забит после нарушения правил
00:41 · Лига чемпионов
Мбаппе: «Играть с Месси – привилегия для нас»
00:40 · Лига чемпионов
Дубль Месси, промах Мбаппе: «ПСЖ» едва не потерял очки с «РБ Лейпцигом» - видео видео
00:35 · Лига чемпионов
​Салах стал первым футболистом «Ливерпуля», который забивал в девяти поединках кряду
00:31 · Испания. Ла Лига
Бензема сравнялся с Сантильяной по голам за «Реал» и делит с ним 4-е место в истории клуба
00:29 · Лига чемпионов
Джеко: Мы были злые. Главное — победа
00:23 · Лига чемпионов
Канселу: Коул Палмер — большой талант
00:20 · Лига чемпионов
Симеоне не пожал руку Клоппу после матча 2 видео
00:08 · Лига чемпионов
Мбаппе отдал пенальти Месси, а спустя 20 минут не реализовал свой удар с точки
19 Октября
23:59 · Лига чемпионов
Мадридский «Реал» разгромил в Киеве «Шахтёр» 1
Все новости
Рекомендуем