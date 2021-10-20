Джеко: Мы были злые. Главное — победа

Форвард «Интера» Эдин Джеко поделился впечатлениями от победы в поединке 3-го тура Лиги чемпионов с «Шерифом». Миланский клуб победил со счётом 3:1.

«Мы были злые, потому что заслуживали гораздо большего в Риме. Важно было выиграть, имея в активе лишь одно очко в двух матчах. Теперь мы вернулись в борьбу в этой группе. Красивый гол? Иногда получается и такое. Но главное — победа», — цитирует Джеко в «Твиттере» журналист Даниеле Мари.

Сам Джеко отличился на 34-й минуте. Артуро Видаль головой сбросил мяч одноклубнику и босниец с лёта пробил в противоход голкиперу.