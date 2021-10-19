«Шериф» забил и на «Джузеппе Меацца», но всё же проиграл «Интеру»

Тираспольский «Шериф» проиграл лишь в третьем туре Лиги чемпионов. Команда Юрия Вернидуба билась, но «Интер», конечно же, сильнее и в отличие от других команд отнесся к матчу очень серьезно. Лишь в конце первого тайма чемпионы Италии открыли счет, неприкрытый Эдин Джеко метко пробил с центра штрафной. У молдаван снова отличился Себастьян Тилль, который со штрафного не оставил шансов голкиперу. Но довольно быстро после этого Иван Перишич пробил в штангу, а вот Артуро Видаль не промахнулся. Стефан де Врей после углового поставил точку, а Перишич едва не сделал счет разгромным, направив мяч в перекладину.
3:1, «Интер» с 4 очками на третьем месте, его соперник остался с 6 баллами на первой строчке.
Протокол игры
|Интер Милан
|3:1
|Шериф
|(1:0) Джеко Эдин 34'
|52' Тилль Себастьян (1:1)
|(2:1) Видаль Артуро 58'
|(3:1) Де Врей Стефан 67'
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Димарко Федерико 51' 54' ( Бастони Алессандро ( 54') • Дюмфрис Дензел • Барелла Николо • Брозович Марсело 85' ( Сенси Стефано ( 85') • Видаль Артуро 75' ( Санчес Алексис ( 75') • Перишич Иван 85' ( Коларов Александар ( 85') • Джеко Эдин 75' ( Гальярдини Роберто ( 75') • Мартинес Лаутаро
Запасные: Весино Матиас • Кордац Алекс • Дармиан Маттео • Д'Амброзио Данило • Раноккия Андреа • Раду Йонуц • Корреа Хоакин
Челядник Дмитрий • Костанза Фернандо • Дуланто Густаво • Арболеда Данило • Кристиано • Аддо Эдмонд 75' ( Николов Бобан ( 75') • Тилль Себастьян • Коловос Димитрис 84' ( Кожокару Максим ( 84' ) • 88'Кастаньеда Франк 46' ( Раделич Степан ( 46') • Бруно V • Траоре Адама VII 90' ( Кожокарь Серафим ( 90')
Запасные: Киабу Мусса • Джульен Кестон • Янсане Момо • Пащенко Александр
19 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).