«Шериф» забил и на «Джузеппе Меацца», но всё же проиграл «Интеру»

Тираспольский «Шериф» проиграл лишь в третьем туре Лиги чемпионов. Команда Юрия Вернидуба билась, но «Интер», конечно же, сильнее и в отличие от других команд отнесся к матчу очень серьезно. Лишь в конце первого тайма чемпионы Италии открыли счет, неприкрытый Эдин Джеко метко пробил с центра штрафной. У молдаван снова отличился Себастьян Тилль, который со штрафного не оставил шансов голкиперу. Но довольно быстро после этого Иван Перишич пробил в штангу, а вот Артуро Видаль не промахнулся. Стефан де Врей после углового поставил точку, а Перишич едва не сделал счет разгромным, направив мяч в перекладину.

3:1, «Интер» с 4 очками на третьем месте, его соперник остался с 6 баллами на первой строчке.