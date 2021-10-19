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Лига чемпионов

«Шериф» забил и на «Джузеппе Меацца», но всё же проиграл «Интеру»

19 Октября 2021 • 23:50 Комментировать (1)
Интер Милан
3:1
Шериф
окончен

Тираспольский «Шериф» проиграл лишь в третьем туре Лиги чемпионов. Команда Юрия Вернидуба билась, но «Интер», конечно же, сильнее и в отличие от других команд отнесся к матчу очень серьезно.  Лишь в конце первого тайма чемпионы Италии открыли счет, неприкрытый Эдин Джеко метко пробил с центра штрафной. У молдаван снова отличился Себастьян Тилль, который со штрафного не оставил шансов голкиперу. Но довольно быстро после этого Иван Перишич пробил в штангу, а вот Артуро Видаль не промахнулся. Стефан де Врей после углового поставил точку, а Перишич едва не сделал счет разгромным, направив мяч в перекладину.

3:1, «Интер» с 4 очками на третьем месте, его соперник остался с 6 баллами на первой строчке.

Протокол игры  
Интер Милан 3:1 Шериф
(1:0) Джеко Эдин 34'    
    52' Тилль Себастьян (1:1)
(2:1) Видаль Артуро 58'    
(3:1) Де Врей Стефан 67'    
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Димарко Федерико   51'   54' (Бастони Алессандро (   54') Дюмфрис Дензел Барелла Николо Брозович Марсело   85' (Сенси Стефано (   85') Видаль Артуро   75' (Санчес Алексис (   75') Перишич Иван   85' (Коларов Александар (   85') Джеко Эдин   75' (Гальярдини Роберто (   75') Мартинес Лаутаро
Запасные: Весино Матиас Кордац Алекс Дармиан Маттео Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Раду Йонуц Корреа Хоакин
Челядник Дмитрий Костанза Фернандо Дуланто Густаво Арболеда Данило Кристиано Аддо Эдмонд   75' (Николов Бобан (   75') Тилль Себастьян Коловос Димитрис   84' (Кожокару Максим (   84'   88') Кастаньеда Франк   46' (Раделич Степан (   46') Бруно V Траоре Адама VII   90' (Кожокарь Серафим (   90')
Запасные: Киабу Мусса Джульен Кестон Янсане Момо Пащенко Александр
19 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Интер Милан Шериф
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Комментарии (1)
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Id152079006
20 Октября 2021 в 00:33
Шериф, верим!!!
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окончен Аякс 4:0 Боруссия Д
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20.10  22:00 Бенфика ... Бавария 5.6 4.5 1.56
20.10  22:00 Лилль ... Севилья 3.05 3.35 2.44
20.10  22:00 Манчестер Юнайтед ... Аталанта 1.77 4.2 4.2
20.10  22:00 Зенит ... Ювентус 4.4 3.75 1.84
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