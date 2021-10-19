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Главный тренер «Бенфики» сравнил «Баварию» и «ПСЖ»

19 Октября 2021 • 21:42 Комментировать
Бенфика
...
Бавария
7.25 5.10 1.40
Через 23 ч. 22 мин.

После того, как «Бенфика» на своем поле разгромила «Барселону» в Лиге чемпионов, португальцы попытаются в родных стенах удивить и «Баварию».

Правда, главный тренер Жорже Жезуш указал на сложность выполнения этой задачи. Более того, наставник назвал «Баварию» лучшей командой мира.

«Лучшие игроки собраны в «ПСЖ», но у мюнхенцев есть баланс между индивидуальным мастерством и тактическими аспектами. Они понимают, как правильно действовать в различных ситуациях, поэтому и сильнее французов как коллектив. Уверен, что «Бавария» нам забьет, поэтому нужно быть внимательными, чтобы набрать хотя бы один пункт», - цитирует Жезуша пресс-служба УЕФА.


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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Бавария ПСЖ Жорже Жезуш
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