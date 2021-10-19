За «Шериф» в Лиге чемпионов впервые сыграет футболист из Молдовы

В 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов «Интер» примет «Шериф». В составе команды из Тирасполя в Лиге чемпионов впервые выйдет на поле молдавский футболист.

Ворота гостей будет защищать Дмитрий Челядник. Такая перестановка вызвана недомоганием основного вратаря — грека Георгиоса Атанасиадиса.

На матче будет работать бригада судей из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Шериф» в двух турах набрал 6 очков, победив «Шахтёр» (2:0) и «Реал» (2:1). В активе «Интера» один пункт. Миланский клуб уступил «Реалу» (0:1) и разошёлся миром с «Шахтёром» (0:0).