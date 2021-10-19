Роналду – о матче с «Аталантой»: «Никаких оправданий»

Накануне противостояния с «Аталантой» в рамках Лиги чемпионов, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал в своем «Инстаграме» пост, в котором сообщил о намерениях команды реабилитироваться за предыдущие результаты.

«Наступает наше время. Лига чемпионов – это именно то соревнование, чтобы заявить о себе на весь мир. Никаких оправданий!», - написал легендарный португалец.

Стоит напомнить, что манкунианцы не совсем удачно начали текущий розыгрыш самого престижного клубного турнира Старого света, проиграв в первом туре швейцарскому «Янг Бойз».

Матч с «Аталантой» запланирован на завтра, 20 октября. Стартовый свисток – в 22:00 по московскому времени.