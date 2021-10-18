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Лига чемпионов

Вернидуб: «Успех матча с «Реалом» может сыграть с «Шерифом» в злую шутку»

18 Октября 2021 • 20:50 Комментировать
Интер Милан
...
Шериф
1.18 7.50 14.50
19.10 22:00

Завтра, 19 октября, молдавский «Шериф» под руководством украинского специалиста Юрия Вернидуба попытается продолжить свою серию из сенсационных результатов в Лиге чемпионов, отобрав очки у «Интера». Впрочем, наставник считает, что излишнее давление со стороны общества может помешать команде сфокусироваться на своей работе.

«Успех матча с «Реалом» может сыграть с нами в злую шутку. Опасаюсь слишком большого внимания средств массовой информации. Лучше оставаться в тени», - признался Вернидуб в разговоре с журналистами Gazzetta dello Sport.

Напомним, что «Шериф» на данный момент возглавляет турнирную таблицу своей группы, а впереди на клуб-открытие текущего евросезона ожидает двухматчевая дуэль с миланским грандом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Шериф Юрий Вернидуб
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19.10  22:00 Порту ... Милан 2.41 3.4 3
19.10  22:00 Интер Милан ... Шериф 1.16 8.6 16
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