​Индзаги лестно высказался о «Шерифе»

В одном из вторничных матчей Лиги чемпионов «Интер» будет принимать «Шериф». Итальянская команда подходит к игре с одним очком в активе, набранным по итогам игр с «Реалом» и «Шахтёром». Молдаване в играх с этими же соперниками сенсационно набрали шесть баллов.

«Шериф» не выиграл эти два матча случайно. Мы тоже встречались с «Реалом» и «Шахтёром» - это великолепные команды. Мы знаем, что завтра столкнёмся с вдохновлённой и организованной командой, а не просто с командой, которая отсиживается в обороне. Игра против «Шерифа» будет иметь решающее значение в нашем пути в Лиге чемпионов», - сказал Индзаги по ходу пресс-конференции.