​Де Брёйне: «Я бы оценивал двухлетний период и отдал «Золотой мяч» Левандовски»

Лидер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился своими мыслями по поводу награды «Золотой мяч», которая будет вручена в Париже 29 ноября.

«Думаю, если бы я выбирал обладателя «Золотого мяча», то я бы оценивал двухлетний период. Я бы выбрал Роберта Левандовски за его множество голов и достижения с «Баварией», - слова де Брёйне на своих страницах приводит Daily Mail.

Стоит отметить, что в 2020 году «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии коронавируса. Многие представители футбольного мира посчитали такое решение несправедливым по отношению к Роберту Левандовски, который демонстрировал выдающиеся показатели.