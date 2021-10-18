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​Де Брёйне: «Я бы оценивал двухлетний период и отдал «Золотой мяч» Левандовски»

18 Октября 2021 • 17:25 Комментировать (4)

Лидер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился своими мыслями по поводу награды «Золотой мяч», которая будет вручена в Париже 29 ноября.

«Думаю, если бы я выбирал обладателя «Золотого мяча», то я бы оценивал двухлетний период. Я бы выбрал Роберта Левандовски за его множество голов и достижения с «Баварией», - слова де Брёйне на своих страницах приводит Daily Mail.

Стоит отметить, что в 2020 году «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии коронавируса. Многие представители футбольного мира посчитали такое решение несправедливым по отношению к Роберту Левандовски, который демонстрировал выдающиеся показатели.

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Евро-Футбол.Ру,
Золотой Мяч Роберт Левандовски Кевин де Брёйне
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
18 Октября 2021 в 18:36
Давайте начнем давать за пять лет..Бред полный, ценность этого трофея и так дико упала , я думаю что у трофея должна быть вакансия поскольку явного претендента нет ,пусть будет в ожидании. А Левандовски лапоть,бей беги.. Какой это лучший игрок??
AlessandroDP
18 Октября 2021 в 18:24
Без Б, Лева красава и заслужил!
Misha_diablo_football
18 Октября 2021 в 17:59
Логично, но награду за прошлый год подлые фарнцузы отменили так что вопрос всё ещё открыт...
Overkill666
18 Октября 2021 в 17:34
дело говорит
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