Карасёв получил назначение на игру «Янг Бойз» - «Вильярреал»

Российский рефери категории FIFA Сергей Карасёв будет работать на матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и «Вильярреалом».

УЕФА утвердил состав судейских бригад на очередной тур самого престижного еврокубкового турнира. На линиях 42-летнему топовому российскому арбитру будут помогать соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвёртый судья – Алексей Кульбаков из Беларуси. Отвечать за VAR будет россиянин Виталий Мешков, а поможет ему ассистент из Великобритании Кристофер Кавана.

Матч «Янг Бойз» - «Вильярреал» пройдёт в Берне (Швейцария) 20 октября.