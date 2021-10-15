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Лига чемпионов

​Правило офсайда может измениться

15 Октября 2021 • 15:28 Комментировать (4)

В обозримом будущем правило офсайда может измениться. Поводом для изменений может стать гол Килиана Мбаппе, забитый в финале Лиги наций. Во время паса от партнёра француз находился в явном офсайде, однако дальнейшее касание мяча Эриком Гарсией обнулило ситуацию, поскольку касание было преднамеренным, а не рикошетом.

Глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти заявил, что гол был засчитан правильно. Решение арбитров соответствует нынешней интерпретации правила офсайда. При этом Розетти отметил, что правило может быть изменено.

«Этот гол показывает, что нынешнее правило офсайда противоречит его духу, заключающемуся в том, что футболист не должен иметь преимущество за счёт положения. Позиция УЕФА заключается в том, чтобы привести формулировку в соответствие с целями правила офсайда и духу игры», - цитирует Розетти Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Роберто Розетти правила футбола
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Комментарии (4)
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Misha_diablo_football
15 Октября 2021 в 17:05
Всегда есть куда стремиться, правило футбола (или иного вида спорта) то же не идеальны...
Роман Мамедов
15 Октября 2021 в 16:35
это прекрасно))) против зенита сто рублей поставил
ARTUR
15 Октября 2021 в 15:43
В последнее время все эти новые версии офсайдов лишь убивают футбол ,меня персонально выбешивает правило дигрывать момент,который будет все равно отмененен... А рикошет или любое другое действие своего игрока должно аннулировать офсайд ,если убрать это правило ,то ищезнет такое понятие как халява и фарт ,а значит и интрига , драма если хотите , и так эти офсайды где смотрят что рука была вытянута за ,,линию,,. ноги полный бред ..
ингерман
15 Октября 2021 в 15:32
ай а хто будец определяц намеренно или не намеренна.. воц вам ышо одна лазейка для злопотребеления.. надо проще тады - коснулся мяча - нец офса.. и всего делов.. )))
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