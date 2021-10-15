В обозримом будущем правило офсайда может измениться. Поводом для изменений может стать гол Килиана Мбаппе, забитый в финале Лиги наций. Во время паса от партнёра француз находился в явном офсайде, однако дальнейшее касание мяча Эриком Гарсией обнулило ситуацию, поскольку касание было преднамеренным, а не рикошетом.

Глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти заявил, что гол был засчитан правильно. Решение арбитров соответствует нынешней интерпретации правила офсайда. При этом Розетти отметил, что правило может быть изменено.

«Этот гол показывает, что нынешнее правило офсайда противоречит его духу, заключающемуся в том, что футболист не должен иметь преимущество за счёт положения. Позиция УЕФА заключается в том, чтобы привести формулировку в соответствие с целями правила офсайда и духу игры», - цитирует Розетти Football Italia.