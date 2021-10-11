Вернидуб: Не верю, что меня хочет заполучить «Барселона»

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб отреагировал на слухи о том, что им интересуется испанская «Барселона».

«Меня хочет заполучить «Барселона»? Это всё шутки. Воспринимаю такую информацию с юмором.

Новостей о «Барселоне» было много. Шутки — это нормально. Однако в такое не верится», — заявил Вернидуб в видео на YouTube-канале «Первый Преднестровский».

«Шериф» отлично стартовал в Лиге чемпионов-2021/22. Клуб набрал шесть очков в двух встречах и лидирует в таблице своего квартета. «Реал» (3) идёт вторым.

«Интер» и «Шахтёр», в активе которых по 1 пункту, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» встретится с «Интером», «Шахтёр» сразится с «Реалом».