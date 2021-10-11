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Лига чемпионов

Вернидуб: Не верю, что меня хочет заполучить «Барселона»

11 Октября 2021 • 20:12 Комментировать (1)

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб отреагировал на слухи о том, что им интересуется испанская «Барселона».

«Меня хочет заполучить «Барселона»? Это всё шутки. Воспринимаю такую информацию с юмором.

Новостей о «Барселоне» было много. Шутки — это нормально. Однако в такое не верится», — заявил Вернидуб в видео на YouTube-канале «Первый Преднестровский».

«Шериф» отлично стартовал в Лиге чемпионов-2021/22. Клуб набрал шесть очков в двух встречах и лидирует в таблице своего квартета. «Реал» (3) идёт вторым.

«Интер» и «Шахтёр», в активе которых по 1 пункту, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» встретится с «Интером», «Шахтёр» сразится с «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Барселона Юрий Вернидуб
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Комментарии (1)
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ARTUR
11 Октября 2021 в 20:23
И очень даже зря ,суть не в том какой клуб ,и тренер он отменный ,просто роль тренера всякие распиаренные футболеры поставили на нулевую отметку ,и что бы ими рулить нужно быть на их уровне ,в той тусовке, попробуй порули ими ,они тут же сольют. Хотя у него конечно офигенный шанс сорвать Джек пот.Для массового признания, делаю ему всяческих успехов.
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