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Лига чемпионов

Месси рассказал, чего не хватает «ПСЖ» для победы в Лиге чемпионов

09 Октября 2021 • 15:54 Комментировать

Звезда «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, чего не хватает его нынешнему клубу для триумфа в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» мечтает о победе в Лиге чемпионов. В клубе все усердно работают над достижением этой цели. С каждым годом трофей все ближе и ближе к команде. Однако есть много других топ-клубов, у которых аналогичная цель.

В «ПСЖ» собраны великолепные футболисты, однако пока команда не полностью сыграна. Для победы в турнирах необходима командная работа. Этого нам не хватает на данном этапе. Поэтому мы пока находимся немного позади других топ-клубов», - рассказал 34-летний аргентинец в интервью France Football.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «ПСЖ» играет в группе А, где его соперниками являются «Манчестер Сити», «Брюгге» и «РБ Лейпциг».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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