Названы имена претендентов на Трофей Льва Яшина

Издание France Football назвало десятку претендентов на Трофей Льва Яшина по итогам 2021 года. В число кандидатов на звание лучшего голкипера мира вошли Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ», Эдерсон из «Манчестер Сити», Каспер Шмейхель из «Лестера», Эдуар Менди из «Челси», Тибо Куртуа из «Реала», Кейлор Навас из «ПСЖ», Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы», Мануэль Нойер из «Баварии», Ян Облак из «Атлетико» и Самир Ханданович из «Интера».

Напомним, что номинация появилась в 2019 году, первый в истории приз получил вратарь «Ливерпуля» Алиссон.