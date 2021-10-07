​Линекер: Месси проще, чем было Марадоне

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер считает, что во времена его карьеры забить гол в футболе было сложнее.

«Сейчас забивать голы проще. Раньше было другое правило офсайда. Поля были хуже, как и мячи… И, конечно, в моё время вас могли вынести с поля, карточек почти не было. Нужно было трижды убить нападающего, чтобы вам показали жёлтую. А теперь предупреждение дают за малейшее нарушение. Вот почему Месси может творить чудеса.

Марадону в его время могли бить по ногам. Если тогда футболист забивал гол в каждом втором матче, это было хорошее соотношение. Сейчас же топовые футболисты могут забивать в среднем больше гола за игру», - цитирует Линекера Marca.