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Лига чемпионов

​Линекер: Месси проще, чем было Марадоне

07 Октября 2021 • 14:56 Комментировать

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер считает, что во времена его карьеры забить гол в футболе было сложнее.

«Сейчас забивать голы проще. Раньше было другое правило офсайда. Поля были хуже, как и мячи… И, конечно, в моё время вас могли вынести с поля, карточек почти не было. Нужно было трижды убить нападающего, чтобы вам показали жёлтую. А теперь предупреждение дают за малейшее нарушение. Вот почему Месси может творить чудеса.

Марадону в его время могли бить по ногам. Если тогда футболист забивал гол в каждом втором матче, это было хорошее соотношение. Сейчас же топовые футболисты могут забивать в среднем больше гола за игру», - цитирует Линекера Marca.  

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Гари Линекер
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