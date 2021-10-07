Судья Кёйперс пожалел о решении шестилетней давности

Нидерландский рефери Бьорн Кёйперс вспомнил о матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «ПСЖ» в 2015 году, в котором он удалил Златана Ибрагимовича.

«Каждый из нас допускает ошибки. В любой игре. Трудно провести даже один идеальный поединок.

Это был Лондон, матч между «Челси» и «ПСЖ». Тогда я в первом тайме удалил Златана, показав ему прямую красную. В динамике всё так и выглядело, но после просмотра повтора я осознал, что лучше было ограничиться предупреждением.

В этом случае наша бригада арбитров допустила ошибку», - приводит слова Кёйперса RMC Sport.

Напомним, что голландец завершил судейскую карьеру сразу после финала Евро-2020.