Вратарь «Шерифа» был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Вратарь «Шерифа» Георгиос Атанасиадис был признан лучшим игроком недели по итогам второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что молдавская команда обыграла «Реал» на выезде со счетом 2:1.

На звание лучшего игрока 2-го тура претендовали защитник «Интера» Милан Шкриньяр, нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес и вингер «Баварии» Лерой Сане.

Напомним, что «Шериф» впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В первых двух турах молдавская команда одержала две победы, обыграв «Шахтёр» и «Реал Мадрид». В следующем туре команда Вернидуба сыграет с «Интером».