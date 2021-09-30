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Лига чемпионов

Вратарь «Шерифа» был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

30 Сентября 2021 • 17:07 Комментировать
Интер Милан
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Шериф
1.18 8.00 12.00
19.10 22:00

Вратарь «Шерифа» Георгиос Атанасиадис был признан лучшим игроком недели по итогам второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что молдавская команда обыграла «Реал» на выезде со счетом 2:1.

На звание лучшего игрока 2-го тура претендовали защитник «Интера» Милан Шкриньяр, нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес и вингер «Баварии» Лерой Сане.

Напомним, что «Шериф» впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В первых двух турах молдавская команда одержала две победы, обыграв «Шахтёр» и «Реал Мадрид». В следующем туре команда Вернидуба сыграет с «Интером».

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Георгиос Атанасиадис
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