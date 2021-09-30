Президент махачкалинского «Легиона Динамо», бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Зенита» над «Мальмё» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 4:0.

- Всё не настолько плохо, чтобы российские клубы не могли обыгрывать команды из чемпионатов Швеции, Хорватии, Сербии, Австрии, кто там ещё находится рядом в таблице коэффициентов УЕФА. К сожалению, в последние голы российские болельщики были на голодном пайке, что касаемо результатов в еврокубках, поэтому победа над шведской командой воспринимается уже как нечто сверхъестественное.

Как говорится, всё познаётся в сравнении. Если взять последний тур Лиги чемпионов, то мы сейчас, к сожалению, не можем похвастать такими результатами, как победа в гостях над мадридским «Реалом», которой добился «Шериф». Хотя три года назад тот же ЦСКА обыгрывал «Реал» на выезде, причём разгромно – и такие времена тоже бывали в российском футболе.

По одной победе над шведской командой, конечно, не стоит говорить, что российские клубы вышли из большого кризиса. Надо дождаться хотя бы спаренных матчей «Зенита» с «Ювентусом». Ну и в Лиге Европы наши клубы должны быть конкурентоспособными, хотя соперники по группам «Спартаку» и «Локомотиву» достались серьёзные. Нам остаётся только надеяться, что российский футбол оттолкнулся от дна и потихоньку начал подъём вверх.