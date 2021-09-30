Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Стали известны футболисты, которые поборются за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, на награду претендуют четверо исполнителей: защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр, голкипер молдавского «Шерифа» Георгиос Атанасиадис, вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане и форвард лиссабонской «Бенфики» Дарвин Нуньес.

Отдать свой голос за одного из претендентов можно в специальном разделе на официальном сайте УЕФА.

На этой неделе «Шериф» на выезде сенсационно одолел мадридский «Реал» (2:1), «Интер» расписал мировую с донецким «Шахтёром» (0:0), «Бенфика» разгромила каталонскую «Барселону» (3:0), а «Бавария» катком прошлась по киевскому «Динамо» (5:0).