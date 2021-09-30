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Лига чемпионов

Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

30 Сентября 2021 • 09:32 Комментировать (2)

Стали известны футболисты, которые поборются за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, на награду претендуют четверо исполнителей: защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр, голкипер молдавского «Шерифа» Георгиос Атанасиадис, вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане и форвард лиссабонской «Бенфики» Дарвин Нуньес.

Отдать свой голос за одного из претендентов можно в специальном разделе на официальном сайте УЕФА.

На этой неделе «Шериф» на выезде сенсационно одолел мадридский «Реал» (2:1), «Интер» расписал мировую с донецким «Шахтёром» (0:0), «Бенфика» разгромила каталонскую «Барселону» (3:0), а «Бавария» катком прошлась по киевскому «Динамо» (5:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Лерой Сане Милан Шкриньяр Дарвин Нуньес Георгиос Атанасиадис
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Sergo
30 Сентября 2021 в 09:43
УОУ-УОУ-УОУ...!!! Стапэ! Ребзя, а где же в этом списке карлик? Он же должен там быть априори, как бы не играл, и какую бы мозоль на епож не натер. А исчо он гол в сезоне первый забил, это не то что звание лучшего игрока недели в ЛЧ, это очередным ЗМ попахивает...
K.karitch
30 Сентября 2021 в 09:42
Караул! А где наинопланетнейший?!
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