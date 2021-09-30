Нагельсманн: В Бундеслиге киевское «Динамо» занимало бы 10-е место

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн остался доволен тем, как его команда провела матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Мюнхенский клуб принимал киевское «Динамо».

Никакой борьбы не получилось. Интрига практически была уничтожена ещё в первом тайме. После перерыва хозяева прошлись катком по команде Мирчи Луческу и подтвердили свой высокий класс.

«Хорошо сыграли, всё сделали футболисты. Где бы «Динамо» находилось в Бундеслиге? 10-е место.

Мы играли с большой мотивацией. Хотели забить снова и снова», - заявил Нагельсманн на пресс-конференции после матча.

Напомним, в активе «Баварии» шесть очков. Мюнхенский клуб в двух матчах забил 8 мячей и не пропустил ни одного. «Динамо» пока набрало один пункт.