«Приднестровье – это Нарния»: Реакция молдавских болельщиков на чудесную победу «Шерифа» над «Реалом»

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало интересные комментарии молдаван в Интернете после сенсационной победы тираспольского «Шерифа» над мадридским «Реалом» со счётом 2:1 в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов.
Миш.: «У меня сердце слабое и печень уже не та. Нельзя так издеваться!!!».
Виталий Ф.: «Шериф», вы с ума сошли? Вы что соседей мне всех разбудили?».
Nut.: «На классе вынесли «Реал». Поздравляю!».
Вячеслав К.: «Лучший клуб восточной Европы».
Bum.: «Счастливая кепка Вернидуба!))».
Александр С.: «Пример российским чинушам, что бывает без лимита».
Outs.: «Чтобы я ещё от кого-то слышал, что слабый чемпионат как-то мешает выступать на евроарене))) Кому нужно, кто хочет и умеет, тот сможет!».
Hyp.: «Эти газетенки [европейские футбольные СМИ] нужно покупать и ставить в музее славы «Шерифа».
М.: «Классная победа, настоящая сенсация, но так мало комментариев??? Играл бы «Зимбру» или кто-то с правого берега, перевалило бы за 1000 как минимум)».
Евг.: «Всем врагам назло! Ура!».
Георг.: «Молдавская резня продолжается! Вернидуб и его интернационал - МУЖИКИ!».
VR.: «Второй итальянский тренер *** [пострадал] от Юрия Николаевича».
Т.: «Браво! Спасибо за мечту! Все красавцы! Это просто невероятно! Люксембургский Буратино похоронил в этом матче театр папы Карло…».
Р.: «Просто *** [ничего себе]!».
Павел К.: «Радуются, как будто «Реал» в Лиге чемпионов обыграли».
Аk.: «Последние 6 минут длились вечность, дрожал, как осенний лист!».
Joseph G.: «Гарри Поттер возле ПГУ [Приднестровский государственный университет] походу реально творит чудеса».
Игорь Б.: «Приднестровье – это Нарния, другого объяснения найти не могу».
Дмитрий В.: «Легенда о Тилле!».
П.: С 6 очками можно не пройти, «Зенит» в позапрошлом сезоне: 7 очков, 4 место».
Александр Б.: «Лучшие. Главное, чтоб не перегорели».
Sh.: Хотел бы я посмотреть в лицо Дирку Кюйту, который недавно говорил, что «Шерифу» не место в Лиге чемпионов. И что бы он сейчас сказал?»
Александр Г.: «Молодец Бензема! После забитого гола специально побыстрее отнес мяч к центру, чтоб «Шериф» успел забить второй. Вот кто настоящий герой!».
Серега Я.: «После финального свистка Анчелоти был растерян))) Лица не было, жвачку наверно, проглотил».
Tolia C.: «После этой лиги чемпионов весь состав продадут это 100 %».
Wolf.: «А вам лишь бы деньги считать. А футбол – это не деньги, это игра».
Кирилл Иванцов
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