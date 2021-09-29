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Лига чемпионов

«Приднестровье – это Нарния»: Реакция молдавских болельщиков на чудесную победу «Шерифа» над «Реалом»

29 Сентября 2021 • 15:35 Комментировать (1)

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало интересные комментарии молдаван в Интернете после сенсационной победы тираспольского «Шерифа» над мадридским «Реалом» со счётом 2:1 в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Миш.: «У меня сердце слабое и печень уже не та. Нельзя так издеваться!!!».

Виталий Ф.: «Шериф», вы с ума сошли? Вы что соседей мне всех разбудили?».

Nut.: «На классе вынесли «Реал». Поздравляю!».

Вячеслав К.: «Лучший клуб восточной Европы».

Bum.: «Счастливая кепка Вернидуба!))».

Александр С.: «Пример российским чинушам, что бывает без лимита».

Outs.: «Чтобы я ещё от кого-то слышал, что слабый чемпионат как-то мешает выступать на евроарене))) Кому нужно, кто хочет и умеет, тот сможет!».

Hyp.: «Эти газетенки [европейские футбольные СМИ] нужно покупать и ставить в музее славы «Шерифа».

М.: «Классная победа, настоящая сенсация, но так мало комментариев??? Играл бы «Зимбру» или кто-то с правого берега, перевалило бы за 1000 как минимум)».

Евг.: «Всем врагам назло! Ура!».

Георг.: «Молдавская резня продолжается! Вернидуб и его интернационал - МУЖИКИ!».

VR.: «Второй итальянский тренер *** [пострадал] от Юрия Николаевича».

Т.: «Браво! Спасибо за мечту! Все красавцы! Это просто невероятно! Люксембургский Буратино похоронил в этом матче театр папы Карло…».

Р.: «Просто *** [ничего себе]!».

Павел К.: «Радуются, как будто «Реал» в Лиге чемпионов обыграли».

Аk.: «Последние 6 минут длились вечность, дрожал, как осенний лист!».

Joseph G.: «Гарри Поттер возле ПГУ [Приднестровский государственный университет] походу реально творит чудеса».

Игорь Б.: «Приднестровье – это Нарния, другого объяснения найти не могу».

Дмитрий В.: «Легенда о Тилле!».

П.: С 6 очками можно не пройти, «Зенит» в позапрошлом сезоне: 7 очков, 4 место».

Александр Б.: «Лучшие. Главное, чтоб не перегорели».

Sh.: Хотел бы я посмотреть в лицо Дирку Кюйту, который недавно говорил, что «Шерифу» не место в Лиге чемпионов. И что бы он сейчас сказал?»

Александр Г.: «Молодец Бензема! После забитого гола специально побыстрее отнес мяч к центру, чтоб «Шериф» успел забить второй. Вот кто настоящий герой!».

Серега Я.: «После финального свистка Анчелоти был растерян))) Лица не было, жвачку наверно, проглотил».

Tolia C.: «После этой лиги чемпионов весь состав продадут это 100 %».

Wolf.: «А вам лишь бы деньги считать. А футбол – это не деньги, это игра».

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1)
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Crocodile
29 Сентября 2021 в 15:50
а подвал МОПСима енто ЧЕРТохы подземново царства)
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