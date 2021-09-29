​Консейсау: «Пропускали от «Ливерпуля», будто мы на тренировке»

Во вторник вечером «Порту» на своём поле проиграл «Ливерпулю» со счётом 1:5 в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. После игры комментарий дал рулевой португальских «драконов» Сержиу Консейсау.

«Все пять пропущенных мячей были такими, которые обычно пропускаешь на тренировке, находясь в расслабленном состоянии. В Лиге чемпионов играть так нельзя», - поделился своими мыслями Консейсау. Его слова приведены на официальном сайте УЕФА.

Консейсау отметил, что его подопечные допускали слишком много ошибок в опасных зонах. При этом ответственность за выступление команды в прошедшем поединке тренер взял на себя.

Дальше в Лиге чемпионов «Порту» предстоят два матча против «Милана».