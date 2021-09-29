​Карасёв в матче «Порту» - «Ливерпуль» не показал ни одной карточки – такого не было почти два года

Российский рефери Сергей Карасёв обслуживал вторничный матч Лиги чемпионов между «Порту» и «Ливерпулем». За 90 игровых минут судья ни разу не доставал из своего кармана карточку. Если обратить внимание на статистику Карасёва на портале Soccerway, то в последний раз этот судья завершил матч без единой карточки в декабре 2019 года. Тогда Сергей работал на игре российской Премьер-лиги между «Ахматом» и «Уфой».

Матч «Порту» - «Ливерпуль» завершился крупной победой гостей из Англии – 5:1. Роберто Фирмино и Мохамед Салах записали на свои счета по дублю, а ещё один гол за «красных» забил Садио Мане.