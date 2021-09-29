Клопп: «Ливерпуль» провёл супер-матч»

«Ливерпуль» стал чуть ли не единственной командой, которая в сегодняшних матчах Лиги чемпионов не испытала никакого сопротивления со стороны соперника – англичане отметились в воротах «Порту» целых пять раз, пропустив лишь однажды.

Увиденным остался доволен и главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. «В футболе самым важным является результат. Я очень рад, что парни показали такой мощный уровень игры. Подобные победы придают уверенности, это действительно был супер-матч в нашем исполнении. Но, не буду лукавить – еще многое мы можем улучшить», - поделился немецкий специалист в разговоре с пресс-службой УЕФА.

К слову, «Ливерпуль» добыл свою вторую победу на групповом этапе, единолично возглавив таблицу, воспользовавшись осечками конкурентов.