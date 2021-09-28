​Милнер сравнялся с Джеррардом по числу результативных пасов за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

В эти минуты проходит поединок группового этапа Лиги чемпионов, «Порту» принимает «Ливерпуль».

«Красные» выигрывают со счетом 4:1. Голы забили Мохаммед Салах (дубль), Садио Мане и Роберто Фирмино. В составе португальского коллектива отличился Мехди Тареми.

В моменте с голом Мане результативной передачей отметился хавбек Джеймс Милнер. Этот голевой пас стал для футболиста 12-м в Лиге чемпионов за всю карьеру в «Ливерпуле».

Милнер по этому показателю сравнялся с легендарным Стивеном Джеррардом, информирует Opta (в статистике не учитываются матчи квалификации ЛЧ).

За текстовой онлайн-трансляцией второго тайма Вы можете проследить на сайте Liveresult.ru. Игра началась в 22:00 мск.