Салах забил 30-й гол в Лиге чемпионов

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился точным ударом в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

Это 30-й гол египтянина в матчах ЛЧ. Таким образом, Салах стал третьим бомбардиром из Африки, кому удалось забить 30 голов в турнире, информирует Opta.

Такое же количество мячей забил Самуэль Это’О. У ивуарийца Дидье Дрогба 44 гола в ЛЧ.

Салах отметился голом и в поединке 1-го тура группового раунда с «Миланом». Теперь в его активе 30 забитых мячей и 11 голевых передач.

За текстовой онлайн-трансляцией второго тайма Вы можете проследить на сайте Liveresult.ru. Пока английский клуб выигрывает со счётом 2:0.