Карасёв – единственный, кто не преклонил колено перед началом матча «Порту» - «Ливерпуль»

Сегодня российский арбитр Сергей Карасёв обслуживает встречу «Порту» и «Ливерпуля» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как обычно это принято в матчах клубного турнира Европы, после стартового свистка футболисты обеих команд преклонили колено в знак поддержки движения Black Lives Matter, которое позиционирует себя как организация по борьбе с расизмом. Примечательно, что среди всех действующих лиц на поле жест не поддержал только лишь Карасёв.

Стоит добавить, что россиянин и раньше никогда не принимал участие в подобных акциях. Напомним, что с течением времени многие игроки начали отказываться от преклонения колена из-за сомнений в эффективности деятельности BLM.

На данный момент в поединке перерыв, а за текстовой онлайн-трансляцией второго тайма Вы можете проследить на сайте Liveresult.ru