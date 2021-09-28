Полузащитник «Порту» Отавио травмировался в игре против «Ливерпуля»

Стартовые минуты поединка против «Ливерпуля» выдались для «Порту» не самыми удачными – португальцы уже успели пропустить гол в свои ворота, а также лишились одного из ключевых футболистов средней линии.

Полузащитник Отавио не смог продолжить игру из-за полученной травмы. Игрок вынужден был покинуть поле уже на 14-й минуте встречи, а вместо него вышел Фабиу Виейра. Стоит добавить, что в текущем сезоне Отавио принял участие во всех матчах команды, постоянно попадая в стартовый состав.

Напомним, что на сайте Liveresult.ru на данный момент ведется текстовая онлайн-трансляция поединка. В матче уже практически заканчивается первый тайм, а «Ливерпуль» до сих пор минимально ведет в счете.