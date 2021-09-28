Александер-Арнольд получил травму на разминке

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд получил повреждение. Футболист не выйдет на поле в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

Игрок травмировался перед матчем на разминке. Юрген Клопп пока не сможет рассчитывать на футболиста.

Не исключено, что Александер-Арнольд пропустит поединок 7-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити». Тренерский штаб «красных» надеется, что защитник покинет лазарет не позднее окончания перерыва на матчи сборных.

Матч между «Порту» и «Ливерпулем» начался в 22:00 мск. К 30-й минуте гости выигрывают со счетом 1:0 благодаря голу Мохамеда Салаха.