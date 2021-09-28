Хендерсон отпраздновал юбилей в «Ливерпуле» - игрок достиг отметки в 400 матчей за клуб

Буквально недавно начался поединок Лиги чемпионов между «Порту» и «Ливерпулем». Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп включил в стартовый состав полузащитника Джордана Хендерсона, для которого этот матч ознаменовался 400-м в футболке клуба.

Хендерсон стал лишь 27-м игроком в истории, которому удалось достичь данной отметки. Последним футболистом, пресекавшим эту цифру, был Стивен Джеррард, который завершил карьеру еще в 2016 году.

По состоянию на 25-ю минуту противостояния «Ливерпуль» уже открыл счет усилиями Мохамеда Салаха. Текстовая онлайн-трансляция встречи доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru