Беллингхем станет самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, достигнувшем отметки в 10 матчей

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе огласил стартовый состав команды на игру со «Спортингом» в Лиге чемпионов. В основе нашлось место и молодому полузащитнику Джуду Беллингхему, что может обернуться историческим событием.

Дело в том, что англичанин в таком случае станет самым молодым футболистом, который когда-либо проводил 10 матчей в самом престижном клубном турнире Европы, свидетельствует статистический портал Opta. По состоянию на сегодня Беллингхему исполнилось 18 лет и 91 день. Обладателем предыдущего рекорда был Матео Ковачич, который достиг подобного показателя в возрасте 18 лет и 212 дней.

Также в топ-5 списка находятся Венсан Компани, Килиан Мбаппе и Сеск Фабрегас.

Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на сайте Liveresult.ru

