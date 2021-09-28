​«Взял за яйца и сжал»: экс-игрок ЦСКА Даду рассказал о приёме Терри

Сергей Даду, который в своё время выступал за ЦСКА, поделился воспоминаниями о давней игре Лиги чемпионов против «Челси».

Даду рассказал о том, что в одном из моментов после выхода на замену ему удалось перехитрить Джона Терри и выиграть позицию на поле, однако английский защитник быстро ликвидировал оппонента за счёт запрещённого приёма.

«Терри мне чуть проигрывал в позиции и, чтобы остановить, как взял за яйца и сжал. Со всей силы», - вспомнил Даду в интервью для sport24.

По словам бывшего футболиста, после этого действия Терри он ещё несколько минут не мог прийти в себя, а при этом тренер Валерий Газзаев в грубой форме призывал его скорее подниматься с газона.

Даду считает, что футболистов в английских клубах учили исполнять такие приёмы, чтобы арбитр их не видел.