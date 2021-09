​Босингва: «Я бы повторил свои слова арбитру Эвребё»

Экс-игрок «Челси» Жозе Босингва вспомнил скандальный ответный полуфинал Лиги чемпионов сезона 2008/2009 против «Барселоны». Тогда после игры Босингва получил дисквалификацию на четыре матча за свои слова в адрес арбитра Тома Хеннинга Эвребё.

«Я бы повторил это снова, потому что чувствовал ужасную несправедливость. Я понятия не имею, кто выбирает судей на матчи. Но нельзя ставить на полуфинал Лиги чемпионов норвежца, который отработал семь или восемь матчей в своей стране.

Нам должны были дать три или четыре пенальти в тот вечер. За всю свою карьеру я не ощущал большей обиды, чем тогда», - цитирует Босингву Four Four Two.

В финале Лиги чемпионов 2009 года «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед».