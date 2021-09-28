УЕФА подал иск против судьи, вынесшего решение по делу Суперлиги

УЕФА подал иск в отношении судьи Мануэля Руиса де Лары, вынесшего решение по делу Суперлиги Европы. Об этом рапортует пресс-служба организации.

Союз европейских футбольных ассоциаций хочет добиться отвода судьи в связи с некоторым нарушениями, допущенными при разбирательстве. УЕФА также планирует обжаловать вердикт в апелляционном суде Мадрида.

Ранее стало известно, что союз снял санкции в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», так и не отказавшихся от идеи проекта Суперлиги Европы. Разбирательство по делу признали недействительным.