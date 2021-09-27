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Лига чемпионов

Клопп: «У нас сложная группа»

27 Сентября 2021 • 20:18 Комментировать
Порту
...
Ливерпуль
4.40 4.20 1.75
Через 22 ч. 51 мин.

Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп встретился с журналистами в преддверии матча против «Порту» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«У них остался тот же тренер, что и в прошлый раз, когда мы играли с ними, но изменился подбор футболистов. Два последних выигранных на выезде матча против «Порту» не дают нам никакого преимущества.

Не записываем себе наперёд очки. У нас очень сложная группа. Непозволительно терять время. Нам нужны очки», - цитирует Клоппа сайт УЕФА.

Наставник мерсисайдцев считает, что в первом туре «Порту» должен был обыгрывать на выезде «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Порту Лига Чемпионов Юрген Клопп
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