Карасёв - главный судья матча «Порту» - «Ливерпуль»

Российский арбитр Сергей Карасёв обслужит поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Порту» и «Ливерпуль». Об этом информирует пресс-служба УЕФА.

Помогать ему на бровках будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Четвертый рефери – Владимир Москалёв. За систему VAR будут отвечать Бастин Данкерт и Виталий Мешков.

Встреча пройдет в Португалии 28 сентября. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в стартовом туре «Порту» на выезде разошелся миром с мадридским «Атлетико» (0:0), а «Ливерпуль» на «Энфилде» одолел «Милан» со счетом 3:2.