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Лига чемпионов

Карасёв - главный судья матча «Порту» - «Ливерпуль»

26 Сентября 2021 • 11:58 Комментировать
Порту
...
Ливерпуль
4.40 4.20 1.75
28.09 22:00

Российский арбитр Сергей Карасёв обслужит поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Порту» и «Ливерпуль». Об этом информирует пресс-служба УЕФА.

Помогать ему на бровках будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Четвертый рефери – Владимир Москалёв. За систему VAR будут отвечать Бастин Данкерт и Виталий Мешков.

Встреча пройдет в Португалии 28 сентября. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в стартовом туре «Порту» на выезде разошелся миром с мадридским «Атлетико» (0:0), а «Ливерпуль» на «Энфилде» одолел «Милан» со счетом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Порту Сергей Карасёв
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