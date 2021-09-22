Представлен постер финала Лиги чемпионов, который состоится в Санкт-Петербурге - фото

В Санкт-Петербурге представили официальный постер финала Лиги чемпионов-2021/22, передаёт пресс-служба УЕФА.

Генеральный директор оргкомитета финала турнира Алексей Сорокин заявил, что данный дизайн отражает настроение и культурное наследие России. Он добавил, что в постере присутствует нотки Малевича и Кандинского, а также представлены символы города, среди которых Дворцовый мост и Лахта центр.

Сорокин также отметил, что логотип создал россиянин Максим Жестков.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Санкт-Петербурге. Это будет второй финал главного европейского турнира, который состоится в России. В 2008 году решающий матч принимала Москва на стадионе «Лужники».



