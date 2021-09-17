​«Де Дзерби – на выход»: Почему фанаты «Шахтёра» недовольны «маленьким гением» из Италии

Болельщики украинского «Шахтёра» всё чаще выражают недовольство работой Роберто де Дзерби. После поражения от «Шерифа» в стартовом туре Лиги чемпионов в клубных социальных сетях можно было заметить всё больше комментариев с хэштегом «де Дзерби – на выход». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации в сильнейшем клубе постсоветского пространства.

В мае «Шахтёром» восхищались. Учитывая нынешний уровень украинского футбола в европейской системе координат, было действительно удивительно, как «горнякам» удалось заполучить Роберто де Дзерби. Этот специалист не работал с большими клубами, но при этом давно находится на слуху. «Маленького гения», как называют де Дзерби в Италии, хвалил даже Хосеп Гвардиола, который рассказывал, что за просмотром игр «Сассуоло» он подчёркивает для себя что-то новое.

«Сассуоло» при де Дзерби был действительно хорош. Команда демонстрировала современный футбол, превосходя все клубы Серии А по владению мячом, по количеству передач и по попыткам дриблинга. Учитывая любимый стиль игры, де Дзерби стали называть новым Гвардиолой. В Италии были уверены, что Роберто вот-вот примет топовый клуб. Но вместо этого специалист выбрал «Шахтёр». «Это скандал», - так описал переход де Дзерби в украинский клуб Антонио Кассано.

Учитывая бэкграунд, а также солидные по украинским меркам затраты на трансферном рынке, болельщики «Шахтёра» ожидали от де Дзерби чего-то эдакого. Но стартовый отрезок сезона «горняки» проводят неубедительно. Даже в выигрышных матчах команда зачастую не выглядит ярко. Конечно, де Дзерби только строит команду, но требовательные фанаты «оранжево-чёрных» хотят результата и красивой игры здесь и сейчас.

Чем же недовольны болельщики «Шахтёра»? Первое – ставка на легионеров. В чемпионате Украины существует лимит, согласно которому на поле одновременно должно находиться не более семи легионеров. Именно семерых легионеров задействует де Дзерби в Премьер-лиге. Когда же дело доходит до Лиги чемпионов, стартовый состав команды состоит уже из девяти иностранцев. Фанаты не понимают, как при таком разном подходе к турнирам де Дзерби может построить действительно сильную команду.

У Мирчи Луческу, с которым связано большинство успехов «Шахтёра», в обороне действовали преимущественно украинцы, а за атаку отвечали бразильцы. Такой баланс был оправдан и давал результат. Де Дзерби же даже в центре обороны задействует бразильскую связку, и это очень не нравится болельщикам. Да, можно приводить в пример Маркиньоса или Тьяго Силву, можно вспомнить Лусио, но в целом бразильцы, у которых в крови «джинга», не лучшим образом действуют в обороне. Особенно в условиях украинского футбола, когда большинство команд против «Шахтёра» играют через длинный пас в расчёте на второй этаж, борьбу и подборы.

Ещё одна претензия поклонников «Шахтёра» к де Дзерби заключается в чрезмерном контроле мяча. Конечно, всем нравится смотреть современный футбол, но когда дело доходит до контроля ради контроля, эмоции уже другие. Футболисты «Шахтёра» временами чересчур заигрываются, особенно когда они открывают счёт.

Конечно, говорить о возможном скором увольнении Роберто де Дзерби не приходится. Итальянский специалист получит время и почти точно будет начинать следующий сезон у руля «горняков». Однако сегодняшнее состояние команды не может не вызывать тревогу у фанатов. «Шахтёр» сырой, «Шахтёр» разбалансирован, «Шахтёр» не готов к решению задач в Лиге чемпионов. Впрочем, де Дзерби признаёт это сам. У итальянца очень много работы, и если за год он не добьётся существенного прогресса, то ярлыки «маленький гений», «новый Гвардиола» и прочие не спасут его от увольнения.

Алексей Антоненко