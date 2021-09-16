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​Украина не обойдёт Россию в таблице коэффициентов УЕФА на этой неделе

16 Сентября 2021 • 23:45 Комментировать

Ничья «Локомотива» с «Марселем» в стартовом туре групповой стадии Лиги Европы исключила вариант, при котором Украина обойдёт Россию в таблице коэффициентов УЕФА на этой неделе. Россия останется на 10 позиции.

Напомним, что российские клубы набрали в трёх еврокубковых матчах всего одно очко. Балл заработал как раз «Локомотив», а вот «Зенит» и «Спартак» свои матчи проиграли, пускай и с разным послевкусием.

Следующие еврокубковые матчи пройдут на последней неделе сентября. «Зенит» сыграет против «Мальмё», «Спартак» - против «Наполи», а «Локомотив» - против «Лацио».

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