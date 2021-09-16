УЕФА назвал символическую сборную недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА огласила символическую сборную первого тура группового этапа Лиги чемпионов. В список попали те игроки, которые лучше всех проявили себя на прошедшей неделе и заработали больше всех очков в Fantasy.

Только «Аякс» представлен в сборной двумя футболистами – это Себастьян Алле, получивший награду как лучшему игроку тура, а также бразилец Антони. В остальном можно отметить присутствие защитника молдавского «Шерифа» Кристиано, а также форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Напомним, что стартовые поединки Лиги чемпионов запомнились рядом сенсаций. Что касается представителя российского чемпионата, то «Зенит» при удовлетворительной игре минимально уступил лондонскому «Челси».