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Лига чемпионов

УЕФА назвал символическую сборную недели в Лиге чемпионов

16 Сентября 2021 • 18:18 Комментировать (1)

Пресс-служба УЕФА огласила символическую сборную первого тура группового этапа Лиги чемпионов. В список попали те игроки, которые лучше всех проявили себя на прошедшей неделе и заработали больше всех очков в Fantasy.

Только «Аякс» представлен в сборной двумя футболистами – это Себастьян Алле, получивший награду как лучшему игроку тура, а также бразилец Антони. В остальном можно отметить присутствие защитника молдавского «Шерифа» Кристиано, а также форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Напомним, что стартовые поединки Лиги чемпионов запомнились рядом сенсаций. Что касается представителя российского чемпионата, то «Зенит» при удовлетворительной игре минимально уступил лондонскому «Челси».

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Комментарии (1)
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ARTUR
16 Сентября 2021 в 18:43
очень правильная сборная
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