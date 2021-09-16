Гвардиола доволен дебютом Грилиша в Лиге чемпионов

Менеджер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением касаемо первого проведённого Джеком Грилишем матча в Лиге чемпионов.

Купленный летом у «Астон Виллы» за 117,5 миллионов евро полузащитник помог «горожанам» обыграть со счётом 6:3 «РБ Лейпциг».

«Надеюсь, это первый из многих голов для него. Я замечаю, как Джек прибавляет с каждым днём в игровом плане. Не сомневаюсь, что ему удастся стать только сильнее в будущем», - цитирует Хосепа Гвардиолу The National.

Ранее Джек Грилиш заявил о своём желании добиться уже в дебютном сезоне в «Манчестер Сити» победы в Лиге чемпионов.