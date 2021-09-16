«Манчестер Сити» одержал 50-ю победу в Лиге чемпионов

Сильнейший клуб Англии по итогам прошлого сезона отпраздновал в матче с «РБ Лейпцигом» свой юбилейный успех в рамках Лиги чемпионов.

Накануне подопечные Хосепа Гвардиолы в сверхрезультативном матче обыграли «РБ Лейпциг» со счётом 6:3. Но для манчестерцев этот поединок оказался знаковым не лишь из-за числа забитых в нём мячей. Для «горожан» эта победа стала 50-й в Лиге чемпионов.

Примечательно, что для достижений 50 побед «Манчестер Сити» хватило всего 91 матча. Быстрее полсотни побед в самом престижном еврокубке смог добыть лишь один клуб – мадридский «Реал» (88 игр).