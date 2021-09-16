Форсберг – о поражении 3:6 от «Манчестер Сити»: «Пропустили слишком много голов»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Эмиль Форсберг остался недоволен действиями своей команды в обороне в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, что прошёл накануне на «Этихаде».

«Говоря по-простому, мы пропустили слишком много голов. Когда пропускаешь столько, становится сложно на что-либо претендовать. Стремились завершить игру с набранными очками, но это невозможно, если вам так просто забивают», - цитирует клубная пресс-служба Форсберга.

Шведский футболист призвал своих одноклубников извлечь опыт из допущенных ошибок.

Следующим соперником «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов станет «Брюгге».