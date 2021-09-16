Гвардиола: «Манчестер Сити» победил «РБ Лейпциг» за счёт более высокого класса»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался насчет вчерашней встречи с «РБ Лейпцигом» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Английский клуб отпраздновал победу со счетом 6:3.

«Мы играли против соперника, который никогда не сдается. У них очень молодая и агрессивная команда. Они показывают фантастический футбол. По ходу встречи у меня ни разу не возникало чувство, что игра сделана. В этом матче мы взяли верх за счет более высокого класса исполнителей», - приводит слова испанского коуча пресс-служба УЕФА.

Во втором туре «горожане» на выезде сыграют против французского «ПСЖ». Матч пройдет в Париже 28 сентября.