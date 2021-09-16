Грилиш намерен победить в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш взял слово после успешного дебютного поединка в Лиге чемпионов.

Пришедший в команду Хосепа Гвардиолы из «Астон Виллы» хавбек помог «горожанам» обыграть «РБ Лейпциг» на своём поле со счётом 6:3, забив один из мячей.

«Здорово, что получилось набрать три очка. Замечательный вечер для команды и меня лично. Пережил потрясающие эмоции благодаря голу», - цитирует Грилиша УЕФА.

Полузащитник «Манчестер Сити» утверждает, что в команде не утихают разговоры о стремлении выиграть Лигу чемпионов. Грилиш добавил, что в этот раз его клуб собирается пройти весь путь на турнире до конца.